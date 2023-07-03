Захисники за тиждень звільнили 37 кв. км

Силами оборони продовжуються наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останній тиждень було звільнено 37 квадратних кілометрів території. Заступниця міністра оборони, Ганна Маляр, повідомила цю інформацію в своєму каналі в Telegram.
Маляр зазначила, що на східному фронті тривають і наступальні, і оборонні дії. Сили України рухаються вперед на Бахмутському напрямку, тоді як ворожі сили продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог намагається витіснити українські війська з їхніх позицій, але зазнає відповідного опору. Зараз на цих напрямках тривають жорстокі бої.
Заступниця міністра також додала, що минулого тижня вдалося покращити оперативну ситуацію і вирівняти лінію фронту, що призвело до звільнення ще 9 квадратних кілометрів території.
Одночасно кількість обстрілів від ворожих сил на сході подвоїлась — окупанти здійснили 11 753 обстріли протягом 7 днів (у попередній тиждень їх було 6 457).
На півдні сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема, в районах Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки та Старомайорського.
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