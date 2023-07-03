Сили оборони знищили ще 600 загарбників Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль » З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр Сили оборони поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, водночас на сході росіяни наступають на кількох напрямках — заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед». Разом з тим, Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському. «Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна», — розповіла Маляр. На Бахмутському напрямку на південному флангу Сили оборони рухаються вперед, мають частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.