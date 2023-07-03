З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр

З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось.
Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для якнайшвидшого руху вперед».
Разом з тим, Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському.
«Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна», — розповіла Маляр.
На Бахмутському напрямку на південному флангу Сили оборони рухаються вперед, мають частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.
Leave a Reply