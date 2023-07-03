Вночі знищили 13 із 17 ворожих «Шахедів»

У ніч з 3 липня українські військові знищили 13 ворожих «Шахедів» з загальної кількості 17, які були запущені.

За інформацією від Повітряних сил, російські окупаційні війська здійснили атаку за допомогою іранських ударних безпілотників «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

У південних, східних та центральних областях діяла протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою, залучаючи Повітряні сили та протиповітряну оборону, було знищено 13 ударних безпілотників «Shahed-136/131». Решта з них не досягла своїх цілей. Попередньо, наші сили не зазнали втрат.

Протягом минулої та поточної доби Повітряні сили здійснили десятки авіаційних рейдів, з яких 15 були спрямовані на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили противника.