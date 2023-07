Putin expected to meet Xi Jinping and other world leaders for first time since Wagner insurrection » У РФ є технології для стеження за користувачами месенджерів У Росії на прохання влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів Telegram, WhatsApp та Signal. Їх можуть використовувати ФСБ та поліція. Про це пише The New York Times, яка, як стверджується, отримала близько сорока документальних доказів. Більшу частину ринку технологій для моніторингу телекомунікацій контролює «Цитадель», яка до 2022 року частково належала російському мільярдеру Алішеру Усманову. Серед дочірніх компаній «Цитаделі» – «МФІ Софт», що розробила інструмент NetBeholder. Програма може визначати, хто з ким, коли і де розмовляє в месенджерах, а також чи додається файл. До змісту листування інструмент доступу не має, наголошує NYT. Крім того, NetBeholder може відображати розташування двох телефонів протягом дня, щоб визначити, чи вони були поруч. Також програма, використовуючи дані про абонентів телекомунікаційних мереж, може точно визначити родом з якої країни чи регіону Росії користувач. Раніше, щоб отримати таку інформацію, влада була змушена вимагати її у компаній-власників месенджерів. Отримавши запит, компанії самі вирішували, чи надавати її. «Цитадель» не відповіла NYT на прохання про коментар. Представник Усманова заявив, що той «вже кілька років не бере участі у прийнятті управлінських рішень компанії». Згідно заяв Telegram і Signal, замаскувати трафік не можна, але можна використовувати вбудовані функції месенджерів, щоб відстежити його було складніше. У заяві WhatsApp говориться, що інструменти стеження є «загрозою приватного життя» і що він продовжуватиме захищати особисті розмови. За інформацією NYT, деякі російські розробки вже намагалися продати до країн Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки.