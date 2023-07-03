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У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна

Victoria Amelina

У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка була тяжко поранена внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська 27 червня, повідомляє український ПЕН-центр.

Таким чином кількість жертв атаки зросла до 13 людей.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної», — йдеться у заяві організації.

Лікарі «зробили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, поранення виявилося смертельним».

У ПЕН-центрі також уточнили, що поширили цю сумну новину, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії, та з їхньої згоди. У Вікторії лишився 10-річний син.

Вікторія Амеліна була 27 червня у піца-барі Ria Lounge із делегацією з Колумбії, зазначає український ПЕН.

Гості з Колумбії — політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес — були поранені. Вони представляли організацію Aquanta Ucraina (Тримайся Україно — група підтримки України в Латинській Америці).

Напередодні удару колумбійська делегація та Амеліна брали участь в київському «Книжковому Арсеналі».

Поранену з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя.

Вікторії Амеліній було 37 років, вона — авторка двох романів та дитячої книги, лауреатка премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам.

3 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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