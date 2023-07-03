Входные двери для дома — что выбрать Вночі знищили 13 із 17 ворожих «Шахедів» » У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка була тяжко поранена внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська 27 червня, повідомляє український ПЕН-центр. Таким чином кількість жертв атаки зросла до 13 людей. «З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної», — йдеться у заяві організації. Лікарі «зробили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, поранення виявилося смертельним». У ПЕН-центрі також уточнили, що поширили цю сумну новину, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії, та з їхньої згоди. У Вікторії лишився 10-річний син. Вікторія Амеліна була 27 червня у піца-барі Ria Lounge із делегацією з Колумбії, зазначає український ПЕН. Гості з Колумбії — політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес — були поранені. Вони представляли організацію Aquanta Ucraina (Тримайся Україно — група підтримки України в Латинській Америці). Напередодні удару колумбійська делегація та Амеліна брали участь в київському «Книжковому Арсеналі». Поранену з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя. Вікторії Амеліній було 37 років, вона — авторка двох романів та дитячої книги, лауреатка премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам.