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У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні

депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
У держдумі заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей. Декого вивезли разом із батьками, а вихованців дитбудинків – із вихователями

Про це написав у Telegram голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін.

«В останні роки сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів із районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато — разом із батьками, а вихованці дитячих будинків — разом із вихователями», — написав він.

В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.

Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла «десятки тисяч» дітей з України та не дає інформацію про них.

У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.

Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.

3 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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