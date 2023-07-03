У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні

Про це написав у Telegram голова міжнародного комітету ради федерації Григорій Карасін.

«В останні роки сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів із районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме у нас. Багато — разом із батьками, а вихованці дитячих будинків — разом із вихователями», — написав він.

В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.

Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла «десятки тисяч» дітей з України та не дає інформацію про них.

У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.

Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни.