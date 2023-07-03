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Сили оборони вели контрнаступ на шести ділянках фронту, досягли успіхів – ISW З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр » Сили оборони знищили ще 600 загарбників За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт, 5 танків та іншу техніку окупантів. Джерело: дані Генштабу Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,

артилерійських систем – 4220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засобів ППО ‒ 391 (+1) од,

літаків– 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,

крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.