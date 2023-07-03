 
«  
  »

Сили оборони знищили ще 600 загарбників

За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт, 5 танків та іншу техніку окупантів.

Джерелодані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
  • літаків– 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.
3 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  