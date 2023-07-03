Сили оборони вели контрнаступ на шести ділянках фронту, досягли успіхів – ISW

Аналітики Інституту вивченні війни (ISW) на основі аналізу даних різних джерел зазначають, що Сили оборони 2 липня здійснювали контрнаступ на шести ділянках фронту, на деяких досягли успіхів.

В огляді йдеться про те, що 2 липня українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів.

Також експерти нагадують, що російські війська провели ще одну серію ракетних ударів по південній Україні та Києву 2 липня.

Вони вказують і на те, що Міністерство оборони Росії намагається зміцнити контроль над російським інформаційним простором, підриваючи репутацію окремих російських так званих військових блогерів, які не повторювали бажану для МО картину розгрому українських сил на східному (лівому) березі Херсонської області 1 липня.

1 і 2 липня МО Росії стверджувало, що російські війська успішно відбили українську десантну атаку біля Антонівського мосту.

У той же час деякі російські блогери всупереч повідомленням МО зазначили, що бої все ще тривають, і що українські сили утримують окремі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Експерти додають: конфлікт Міноборони Росії зі спільнотою «військових» блогерів через одну з військових операцій може свідчити про те, що російське командування не вважає, що в умовах українського контрнаступу у нього немає інших успіхів, про які можна було б відзвітувати перед Путіним.

«Спроба Міністерства оборони Росії перебільшити потенційну тактичну перемогу росіян біля Антонівського мосту та його зусилля з обмеження інформації про супротивника призвели до зворотного результату», – зазначають вони.

У той же час Путін продовжує стояти перед вибором: або стати на бік МО РФ, щоб захистити свою підірвану репутацію, або зберегти підтримку серед «військових» ультранаціоналістичних блогерів та їхніх інформаційних каналів.

Тобто, зазначають у звіті, Путін може вирішити продовжити заспокоювати спільноту «військових» блогерів і зробити російське МО цапом-відбувайлом за військові невдачі в Україні, що є набагато простішим завданням.

Такий курс дій може дозволити Путіну зберегти підтримку війни серед російського ультранаціоналістичного табору за рахунок російського МО. Але існує ризик для Путіна: подальший підрив довіри до МО РФ може дозволити іншим амбітним російським діячам просувати свої інтереси за рахунок міністерства, як це намагався зробити Пригожин.

Ключові висновки ISW за 2 липня: