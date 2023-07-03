Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 19 поранених, 2 загиблих

Про це інформує Сумська ОВА.

Зазначають, що кількість загиблих зросла до двох. Також до 19 збільшилася й кількість поранених. 15 з них була надана медична допомога, після чого їх відпустили додому. Серед постраждалих є 5-річна дитина.

«У закладах охорони здоров’я залишаються 4 постраждалих, із них 2 — важкі в реанімації, 2- середнього ступеня важкості», — додали в Сумській ОВА.

Раніше Сумська ОВА повідомляла про кількість прильотів безпілотників по місту.

«Станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу «Shahed 136″ по центру міста Суми Сумської області. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки», — зазначили в ОВА.

Станом на 13:00 попередньо відомо про щонайменше 16 поранених і одну загиблу людину.

Зазначають, що роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі продовжуються.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про одного загиблого внаслідок атаки безпілотників.

«Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа», — заявив він.

Раніше, Сумський міський голова Олександр Лисенко у понеділок, 3 липня, повідомив про вибухи у регіоні.

«Зберігаємо спокій, перебуваємо в укриттях. Працює ППО», — написав Лисенко.

Натомість «Суспільне.Суми» повідомляє, що унаслідок атаки безпілотником у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.