Путін може підірвати Запорізьку АЕС — Times

В редакційній статті британського видання «Times» висловлено припущення, що російський президент Володимир Путін може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію з метою зміцнити свої позиції, які, на думку газети, похитнулися. За думкою видання, авторитарному лідеру Путіну важливо зберігати обличчя перед своїми прихильниками. Однак війна, розв'язання якої вже стало «величезною стратегічною помилкою», разом із нещодавнім замахом на його життя, можуть підштовхнути Путіна до прийняття радикальних кроків. Згідно з виданням, автократу для збереження влади потрібно більше, ніж просте застосування насильства. Також вказується, що путінська армія не може продемонструвати жодних реальних успіхів на фронті, що шкодить іміджу Путіна як успішного та рішучого лідера. Події, які сталися 24 червня, додатково підірвали його позиції: російська армія майже не чинила опору «вагнерівцям» Пригожина, а мешканці Ростова, на думку видання, «з ентузіазмом вітали найманців». «Times» зауважує, що Путіну вдалося вижити в замаху на його життя не тому, що він переміг організатора цього замаху Євгена Пригожина, а завдяки переговорам з ним. За посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка було досягнуте перемир'я, що допомогло Путіну зберегти владу.