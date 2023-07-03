Президент Сербии связал вспышки конфликта в Косово с началом наступления ВСУ

Когда в ближайшее время Вооруженные силы Украины начнут массированное наступление на российские займы, в Косово произойдет эскалация конфликта.

Об этом сегодня, 2 июля, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Prvoj .

“Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра-послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти изверги могут на них напасть, скрылись”, — заявил он.

Кроме того, Вучич высказался о президенте Косово Альбине Курте, что тот «просто хочет быть новым Зеленским» (президент Украины Владимир Зеленский — ред.).

«Я боюсь, что этот террор станет еще более свирепым, он (Альбин Курти — ред.) представил себя в роли Зеленского, нового великоалбанского лидера, который объединит все албанские страны и проделает большую работу», — сказал Вучич.