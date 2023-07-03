Глава Військового комітету НАТО: під час контрнаступу Україна виявляє обґрунтовану обережність

Український контрнаступ – надзвичайно складна операція, і не дивно, що вона швидко не просувається, заявив у понеділок голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

«Контрнаступ – це важке (підприємство), – сказав адмірал Бауер, розмовляючи з журналістами. – В Україні є значна кількість російських (військових). Є й серйозні оборонні укріплення».

Як нагадав адмірал, ці укріплення в ряді випадків тягнуться на відстань до тридцяти кілометрів.

«Ми бачимо (з досвіду боїв) у Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб прорвати оборонні лінії німців. Тому немає нічого дивного у тому, що справа не йде швидше», – додав Бауер.

Супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні агентства Reuters у квітні, свідчать про те, що російські війська спорудили великі зміцнення та протитранспортні загородження, вирили траншеї та створили інші перешкоди, щоб уповільнити просування українських сил.

З коментарями адмірала Бауера перегукуються висловлювання голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, який підкреслив минулої п’ятниці, що контрнаступ буде важким, довгим і кривавим.

За словами Бауера, українські сили правильно діють під час наступу, виявляючи обережність, щоб уникнути великих втрат.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у понеділок наголосив на прогресі в ході наступальних дій, а заступник міністра оборони України Ханна Маляр повідомила про звільнення нових територій на східному та південному фронтах.

За словами Маляра, українські військові відвоювали 37,4 кв. км території під час важких боїв минулого тижня і просуваються у Бахмутському напрямку на сході України, тоді як російські сили наступають у напрямку Лимана, Авдіївки та Мар’їнки у Донецькій області на сході країни.

Маляр повідомила, що за останній тиждень Україна відвоювала дев’ять квадратних кілометрів «внаслідок покращення оперативної (тактичної) позиції та вирівнювання лінії фронту».

На півдні відвойовано 28,4 кв. км території, внаслідок чого загальна площа відбитої в окупантів території на цій ділянці фронту досягла 158,4 кв. км, додала Маляр.

«Минулий тиждень був важким на лінії фронту. Але ми робимо успіхи, – написав Зеленський у Телеграмі. — Ми просуваємося вперед, крок за кроком! Я дякую всім, хто захищає Україну, всім, хто веде цю війну до перемоги України!»

Адмірал Бауер наголосив, що країни НАТО мають зробити все можливе, щоб підтримати Київ.

«Якщо Україна програє цю війну, то це не буде кінцем нестабільності. Це стане початком ще більшої нестабільності», – пояснив він, додавши, що зміцнення позицій НАТО «коштує грошей», а затримки зі збільшенням військових витрат можуть сповільнити цей процес.