Два британських лорди на вечірці посла РФ публічно принизили Україну

Два британські лорди — Річард Балф і Роберт Скідельські — відвідали вечірку у Лондоні, яку організував посол РФ у Великій Британії Андрєй Келін. На заході на честь незалежності РФ Балф публічно зганьбився і принизив Україну, а також поділився своїм викривленим баченням результатів війни.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Вечірка відбулася 12 червня з нагоди дня Росії. Всього її відвідали 50 осіб, зокрема, співробітники посольства Росії, іноземні дипломати та кілька британців.

Посол РФ Андрій Келін виступив на заході з промовою, в якій намагався виправдати криваве вторгнення своєї країни в Україну, а серед присутніх були консерватор лорд Балф і лейборист лорд Скідельські.

Як повідомляється, Келін заявив, що «для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спочатку впоратися зі значними загрозами своїй безпеці».

Посол також звинуватив Британію у «великому стратегічному прорахунку» через конфронтаційний підхід до Москви.

Балф підтвердив виданню Guardian, що був присутній на заході, де, за його словами, мав поверхневу розмову з російським військовим аташе.

За словами лорда, він вірить у те, що зрештою доведеться досягти врегулювання шляхом переговорів, в якому Україна віддасть частину території Росії.

«Україна — це, чесно кажучи, розвалена країна. Вона була зібрана разом Черчиллем і Сталіним наприкінці Другої світової війни», — заявив він.

Він додав, що вважає, що «Крим, безумовно, є російським», і що Москва має законні претензії на Донецьк і Луганськ. На його думку, переговори мають стосуватися сухопутного коридору до Криму.

Балф — колишній член Європарламенту від лейбористів і неодноразово робив заяви, симпатизуючи Росії.

Скідельські, економіст і член парламенту від консерваторів і лейбористів, заявив, що він виступає проти російського вторгнення в Україну, але був присутній, тому що «хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу в його національний день, особливо за цих обставин».

Він також був невиконавчим директором російської нафтової компанії «Русснефть» з 2016 по 2021 рік. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він написав листа, в якому засудив цей крок, а проте запитав, «чому Захід не дав зобов’язання, що НАТО не буде розширювати своє членство на Україну».