Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни лише тоді, коли вийде на кордони 1991 року.

Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві

«Щодо ситуації на полі бою і чи готові ми до дипломатичного врегулювання і до якого дипломатичного врегулювання, якщо ми будемо на кордонах до 24 лютого.

Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантами.

І тому ми ще раз підкреслюємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах, згідно міжнародного права».