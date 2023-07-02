Зеленський: Партнери затягують з графіком тренувань українців на F-16

Президент Володимир Зеленський звинуватив іноземних партнерів у затягуванні визначеності з графіками підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у суботу в Києві

«Перш за все, про те, чи є розуміння планів та графіків поставок F-16. У мене такі самі питання, як ви поставили, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16?

Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять – мені не відомо».