ЗСУ вже заходять у Бахмут Pence calls on Biden to ‘cease and desist’ nuclear negotiations with Iran » В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ У неділю, 2 липня, в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ — з цієї нагоди президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та низка інших посадовців опублікували привітання Відповідні публікації є у соціальних мережах посадовців, а також на YouTube президента. В опублікованому Зеленським відео розповідається, що лише кілька десятків українських катерів мали захищати 2,7 км берегової смуги від найпотужнішого флоту РФ — Чорноморського. «Що б ви робили, якби ворог переважав вас в десяток разів? ВМС вирішили битися», — йдеться у ролику. Також глава держави нагадав, що відповідь воїнів ВМС на острові Зміїний — «русскій воєнний корабль, іді на**й» — сьогодні вже стала культовою. Окрім того, до здобутків ВМС України відноситься і потоплення крейсера «Москва» — зазначається, що востаннє РФ втрачала флагман понад століття тому. На завершення Зеленський нагадав, що морпіхи брали участь в обороні Маріуполя, а прямо зараз успішно просуваються на сході нашої країни. «Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але… Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти», — пише глава держави.