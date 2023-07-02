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В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ

Відповідні публікації є у соціальних мережах посадовців, а також на YouTube президента.

В опублікованому Зеленським відео розповідається, що лише кілька десятків українських катерів мали захищати 2,7 км берегової смуги від найпотужнішого флоту РФ — Чорноморського.

«Що б ви робили, якби ворог переважав вас в десяток разів? ВМС вирішили битися», — йдеться у ролику.

Також глава держави нагадав, що відповідь воїнів ВМС на острові Зміїний — «русскій воєнний корабль, іді на**й» — сьогодні вже стала культовою.

Окрім того, до здобутків ВМС України відноситься і потоплення крейсера «Москва» — зазначається, що востаннє РФ втрачала флагман понад століття тому.

На завершення Зеленський нагадав, що морпіхи брали участь в обороні Маріуполя, а прямо зараз успішно просуваються на сході нашої країни.

«Наші героїчні Військово-Морські сили Збройних Сил України! Колись ворог вважав, нібито українські ВМС не чинитимуть опору, але… Героїчні операції наших ВМС привчили російські кораблі, що до українських берегів їм не підійти», — пише глава держави.

2 июля, 2023 | Category: Новости, Украина

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