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У Краснодарському краї атаковано аеродром

У Краснодарському краї Російської Федерації, поблизу військового аеродрому, стався вибух, в результаті якого утворилася вирва.

За даними різних російських ЗМІ та телеграм-каналів, інформація про інцидент походить з джерела «Медуза», а губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив про це в своєму Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням порталу 93.ru, місцеві мешканці Приморсько-Ахтарська повідомили про гучний вибух близько 16:00 на аеродромі окупантів, після якого у повітрі з’явився стовп чорного диму. За даними порталу, вибух стався в районі військового аеродрому.

Телеграм-канал Baza опублікував фотографію вирви, яка, за їхніми твердженнями, утворилася в результаті вибуху. За даними Baza, діаметр вирви становить приблизно 10 метрів, а глибина — близько чотирьох метрів.

Телеграм-канал Mash стверджує, що в Приморсько-Ахтарську була збита ракета системами протиповітряної оборони, яка, як вони стверджують, намагалася атакувати склад з паливно-мастильними матеріалами на території військового аеродрому. Проте цю інформацію поки що не підтверджено іншими джерелами.

2 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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