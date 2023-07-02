Окупанти стягують війська до Бахмуту Зеленський пояснив, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни » Сили оборони України за добу ліквідували 790 окупантів Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 229 тисяч окупантів, 4052 танки, 3557 безпілотників та 390 засобів ППО Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 229 660 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,

артилерійських систем – 4188 (+26) од,

РСЗВ – 637 (+5) од,

засоби ППО ‒ 390 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 583 (+3). Дані уточнюються.