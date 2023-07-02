Окупанти стягують війська до Бахмуту

Фахівці з Інституту вивчення війни повідомляють, що російські військові, ймовірно, розміщують додаткові військові сили під Бахмутом, перегруповуючи їх з інших напрямків. Ця дія може бути відповіддю на українські наступальні операції у цьому районі. Ціль армії РФ — зберегти окуповану територію біля Бахмута та зберегти «інформаційну перемогу».

Експерти зазначають, що такий крок російських військ може стати складним рішенням. У разі, якщо зібрані підкріплення недостатні, російське командування може зіткнутися з важким вибором — ставити підрозділи в Херсонській чи Луганській областях у ризиковану ситуацію або зменшити сили на півдні України.

1 липня речник Східного угруповання військ України, полковник Сергій, повідомив, що війська РФ перемістили свій неназваний полк повітряно-десантних військ (ВДВ) з Лиманського напрямку на Бахмутський напрямок. Геолокаційні знімки, опубліковані 30 червня, свідчать про те, що 137-й гвардійський повітряно-десантний полк Збройних Сил РФ (106-а повітряно-десантна дивізія) зараз знаходиться на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Зазначено, що підрозділи 98-ї дивізії ПДВ зараз діють на Бахмутському напрямку.