Ілон Маск: Twitter обмежує кількість твітів, які можуть читати користувачі Twitter обмежує кількість читаних твітів на день, щоб запобігти «екстремальним рівням» скрейпінгу даних та маніпулювання системою, заявив власник компанії Ілон Маск. За інформацією глави Twitter, верифіковані акаунти тимчасово обмежені читанням 6000 повідомлень на день, неверифіковані – 600 повідомлень на день, а нові неверифіковані акаунти – 300. Тимчасове обмеження на читання незабаром буде збільшено до 8000 повідомлень на день для верифікованих користувачів, 800 повідомлень на день для неверифікованих та 400 повідомлень на день для нових неверифікованих користувачів, повідомив Маск у Твіттері, не надавши більш детальної інформації про те, коли ці нововведення будуть введені . Раніше Twitter оголосив, що для перегляду твітів користувачам тепер потрібно буде обов'язково мати обліковий запис на цій платформі, що Маск назвав «тимчасовим надзвичайним заходом». Маск заявив, що сотні організацій «вкрай агресивно» збирають дані з Twitter, що негативно позначається на роботі користувачів. Раніше власник Twitter висловлював невдоволення фірмами, що займаються штучним інтелектом, такими як OpenAI через використання ними даних Twitter для навчання своїх мовних моделей. Компанія Twitter раніше зробила низку кроків, щоб повернути рекламодавців, які залишили цю соціальну медіаплатформу при Маскі, та збільшити доходи від підписки, зробивши верифікаційні позначки частиною програми Twitter Blue.