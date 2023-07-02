ЗСУ вже заходять у Бахмут

Силові формування ЗСУ активно розгортаються на південних і північних флангах навколо Бахмута, тоді як в самому місті функціонують спеціальні українські групи снайперів та «інші підрозділи».

Відповідно до виступу представника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого під час телемарафону,було сказано, що «не відбуваються інтенсивні бої в місті Бахмут. Там працюють наші снайперські групи та інші підрозділи, про які я можу розповісти більше пізніше. Масовий тиск продовжується на південних і північних флангах міста.»

За словами Череватого, Сили оборони взяли ініціативу на Бахмутському напрямку.

«Якщо упродовж 10 місяців ми були піддаються нападам ворога, то зараз ми вигравали назад, але робимо це зовсім іншою тактикою — використовуючи досягнення української і світової військової науки, безпілотні літальні апарати, розвідку, прецизійні системи для нейтралізації ворога, прориваючи мінні поля. Ми просуваємось крок за кроком, без аварійних дій, які можуть призвести до серйозних втрат. Таким чином, ми виконуємо поставлені завдання з тиску на ворога», — пояснив він.

Речник також повідомив, що минулого тижня на Бахмутському напрямку українські військові майже щодня затримували окупантів і брали їх у полон.