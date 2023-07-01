За добу ЗСУ уразили 1 ЗРК та завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Про це повідомили у ранковому зведенні 1 липня від Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії також уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ.

За добу армія РФ завдала 58 авіаударів та здійснила 50 обстрілів з РСЗВ по Україні

У дописі зазначається, що за минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення», — йдеться у дописі.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: протягом доби, противник завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області, здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Сереж них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

На Херсонщині окупанти продовжують використовувати цивільне населення як «живий щит»

Повідомляється, що російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення як «живий щит». У населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

Додається, що на тлі успішних бойових дій ЗСУ та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

«Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу», — йдеться у дописі.