За добу ЗСУ уразили 1 ЗРК та завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю » За добу армія РФ втратила в Україні 530 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 228 870 солдатів, 4 162 артилерійських систем та 3 545 безпілотників оперативно-тактичного рівня Про це 1 липня проінформував Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4042 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,

артилерійських систем – 4162 (+35) од,

РСЗВ – 632 (+2) од,

засоби ППО ‒ 389 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 580 (+11).