Росіянам не вдається витіснити захисників з-під Антонівського мосту — ISW

Російські війська не змогли витіснити захисників, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту — ISW

«Мілблогери скаржаться, що російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлені міни».

Окупанти завдали удару балістичними ракетами «Іскандер» по східному прольоту Антонівського мосту 30 червня, хоча масштаби пошкоджень наразі невідомі.

Деякі мілблогери стверджували, що в результаті удару було пошкоджено достатню частину прольоту мосту, щоб українські війська не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що в результаті удару міст було пошкоджено лише частково і що російська піхота відновила спроби зачистки українських позицій в інших місцях в цьому районі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська консервують ракети «Іскандер» через їхню нестачу, підкресливши дивність того, що російські війська застосували одну з них проти підрозділу легкої піхоти чисельністю 70 осіб на підступах до вже зруйнованого мосту.

Також деякі мілблогери стверджували, що російські війська використовували термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, дефіцитний актив на рівні військового округу, для нанесення удару по українських позиціях під мостом після удару «Іскандерів».