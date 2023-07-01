Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з підсумками спілкування лідерів країн ЄС на саміті у Брюсселі.

Очікується, що заморожені в Європі активи російського Центрального банку приноситимуть близько 3 млрд євро надприбутків на рік. Понад половина цих активів знаходиться в готівці та на депозитах, решта — в цінних паперах, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа. Перед цим Єврокомісія прагне, аби низка ключових країн-членів ЄС, зокрема Бельгія та Франція, де знаходиться більшість активів, твердо стояли на її боці. Крім того, лідери країн ЄС хочуть отримати підтримку плану від країн G7.

Наразі про прогрес у питанні введення податку на непередбачений прибуток активів Центробанку РФ проінформовані США. Крім того, один з британських чиновників заявив, що Британія підтримує план ЄС і обговорює його з блоком. Обговорення з іншими країнами планують продовжити найближчими тижнями.

За словами співрозмовників видання, попри те, що цей план є «найменш проблематичним» з усіх розглянутих, існує юридичний ризик, що Росія може оскаржити його у суді.

Раніше, 10 травня, генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані російські активи: йдеться про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.