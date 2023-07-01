Директор ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ на початку червня

Про це інформує The Washington Post.

«Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року», — ідеться в повідомленні.

Так під час візиту Бернс зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і з керівництвом української розвідки. Візит відбувся в той момент, коли українські війська намагаються здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшість своїх навчених і оснащених штурмових бригад.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив візит Бернса в Україну. За його словами, мета поїздки полягала в тому, щоби підтвердити зобов’язання США обмінюватися розвідданими, важливими для захисту України.

Крім того, ще декілька анонімних джерел підтвердили газеті, що в приватній розмові військові планувальники в Києві висловили директору ЦРУ та іншим впевненість у своїй меті повернути значну частину тимчасово окупованих територій до осені. Також Бернсу висловили впевненість у своїх інших цілях, зокрема в тому, щоб перемістити артилерії та ракетні системи ближче до лінії розмежування з тимчасово окупованим Росією Кримом, а також в тому, щоб після цього розпочати переговори з Москвою вперше після зриву мирних переговорів у березні минулого року.

«Росія буде вести переговори, лише якщо відчуватиме загрозу», — сказав один з українських чиновників.

Газета також наголошує, що Україна зазнала значних втрат, оскільки її війська змушені пересуватися мінними полями та укріпленими траншеями на відкритій місцевості. Саме це зробило українських захисників вразливими до російських авіаударів і ракетних атак. Видання додає, що Зеленський визнав, що контрнаступ іде «повільніше, ніж хотілося б». Також офіційні особи підтвердили знищення декількох танків Leopard 2 і бойових машин Bradley.

Утім міністр оборони України Олексій Резнікові зазначив, що «головна подія ще попереду». Водночас головнокомандувач українських військ Валерій Залужний закликав до терпіння і заявив, що контрнаступ ведеться так старанно, наскільки це нині можливо.

«Так, можливо, не так швидко, як… хотілося б спостерігачам, але це їхня проблема», — наголосив Залужний.

Військові ж аналітики зауважують, що мета України змусити РФ до переговорів є амбітною, враховуючи потужну російську оборону. Проте вони не виключають, що це можливо.