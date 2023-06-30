ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року — Буданов

Збройні Сили України зроблять усе можливе, щоб до кінця цього року вийти на кордони 1991 року.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю газеті War Zone, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Наша позиція незмінна: ми в будь-якому разі досягнемо адміністративних кордонів України станом на 1991 рік», — сказав вні.

На уточнююче питання, чи відбудеться вже у 2023 році, Буданов відповів: «Ми зробимо все можливе, щоб зробити це цього року».

На ще одне уточнююче питання щодо гарантій таких досягнень очільник військової розвідки сказав, що гарантії в такому питанні може давати лише Бог.