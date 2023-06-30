В результате беспорядков во Франции более 650 человек арестованы, Макрон созывает срочное совещание

Во Франции продолжаются беспорядки, возникшие из-за смерти подростка от рук полицейского. Число арестованных возросло до 667 человек, 249 полицейских пострадали

Об этом пишет BFMTV .

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 667 человек были арестованы в минувшую ночь. Отмечается, что для устранения беспорядков в ночь на четверг было собрано 40 тысяч милиционеров, из них 249 пострадали.

«Минувшей ночью наша полиция, жандармы и пожарные мужественно противостояли насилию. Согласно моим жестким указаниям, они провели 667 арестов», — говорится в twitter чиновника.

В отдельных городах был введен комендантский час с 21:00 до 06:00, в некоторых населенных пунктах он продлится до понедельника.

Эмманюэль Макрон объявил, что в 13:00 будет созвано срочное совещание кризисного отдела, которое возглавит лично президент. Отмечается, что для этого Макрон прервет свою рабочую поездку в Брюссель.

Во вторник, 27 июня, полиция Франции застрелила 17-летнего парня, не остановившего машину. На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как полицейский наставляет пистолет на водителя автомобиля, прежде чем раздается выстрел.

Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать подростка на месте происшествия, но вскоре он скончался. Офицер, обвиняемый в совершении выстрела, был задержан по обвинению в убийстве.

Стрельба вызвала серию протестов во вторник вечером в Нантере, районе, где был убит подросток.

Активисты поджигали автомобили и мусорные баки, разрушали автобусные остановки и запускали фейерверки возле полиции. ОМОН применил слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, некоторые из которых всю ночь создавали баррикады.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что действия полицейского «вызывают вопросы», хотя он предположил, что полицейский мог ощущать угрозу.