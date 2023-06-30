Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп

Колишній президент Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину території, щоб зупинити війну — Трамп в інтерв’ю Reuters

Трамп не виключив, що українській владі, можливо, доведеться поступитися частиною території на користь Росії, щоб зупинити війну, яка почалася із вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому.

Крім того, він заявив, що російський президент був «дещо ослаблений» заколотом «вагнерівців», і що США повинні використати цей момент для переговорів про мирне врегулювання між Росією і Україною.

«Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну», – сказав Трамп.

«Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: зібрати Росію та Україну й укласти мир», – додав колишній президент США.