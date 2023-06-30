Глава Генштабу та заступник командувача російськими силами в Україні не з’являлися на публіці після спроби заколоту «Групи Вагнера»
Найвищі російські генерали зникли з поля зору
громадськості після невдалого заколоту найманської «Групи
Вагнера», спрямованого зміну вищого керівництва.
За непідтвердженими повідомленнями, принаймні одного з них було заарештовано.
Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов не з’являвся на публіці
або на державному телебаченні з моменту перерваного заколоту в
суботу, коли лідер найманців Євген Пригожин вимагав видачі
Герасимова. Він не згадувався у прес-релізах Міністерства оборони з 9
червня.
67-річний Герасимов є командувачем російських бойових.
діями в Україні, а також, за даними деяких західних військових
аналітиків, власником одного з трьох російських ядерних
валізок».
Зник з поля зору і заступник командувача російськими силами
Україні генерал Сергій Суровікін, прозваний російською пресою
«Генерал Армагеддон» за свою агресивну тактику у сирійському
конфлікт.
Посилаючись на дані американської розвідки, газета New York Times
повідомила у вівторок, що Суровікін заздалегідь знав про заколот і що
російська влада перевіряє його на причетність до нього.
Кремль у середу не надав великого значення публікації, заявивши, що
після заколоту з’явиться багато спекуляцій та чуток.
Представники США заявили Reuters у середу, що Суровікін раніше
підтримував Пригожина, але західна розвідка не може з упевненістю
сказав, чи допомагав він заколоту.
Російськомовна версія газети Moscow Times та один військовий блогер
повідомили про арешт Суровікіна, в той час як інші воєнкори, які мають
велику аудиторію в Росії заявили, що його та інших
високопоставлених офіцерів допитує ФСБ, щоб упевнитися в їх
лояльності.
Reuters не може встановити, чи був Суровікін заарештований чи проходить
перевірку на благонадійність разом з іншими в рамках стандартних
процедур.
Дочка Суровікіна Вероніка заявила, що з її батьком «все гаразд».
Вона заявила російському виданню «База», що з ним нічого не трапилося
і що він на роботі.
Вероніка Суровікіна зазначила, що її батько не з’являвся у ЗМІ та не
робив заяв на щоденній основі, і тому все йде як завжди.
Leave a Reply