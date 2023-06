Нам дуже треба снаряди і F-16 − Залужний Russia reducing number of personnel at Zaporizhzhia nuclear power plant » Російські генерали зникли з поля зору Глава Генштабу та заступник командувача російськими силами в Україні не з’являлися на публіці після спроби заколоту «Групи Вагнера» Найвищі російські генерали зникли з поля зору

громадськості після невдалого заколоту найманської «Групи

Вагнера», спрямованого зміну вищого керівництва. За непідтвердженими повідомленнями, принаймні одного з них було заарештовано. Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов не з’являвся на публіці

або на державному телебаченні з моменту перерваного заколоту в

суботу, коли лідер найманців Євген Пригожин вимагав видачі

Герасимова. Він не згадувався у прес-релізах Міністерства оборони з 9

червня. 67-річний Герасимов є командувачем російських бойових.

діями в Україні, а також, за даними деяких західних військових

аналітиків, власником одного з трьох російських ядерних

валізок». Зник з поля зору і заступник командувача російськими силами

Україні генерал Сергій Суровікін, прозваний російською пресою

«Генерал Армагеддон» за свою агресивну тактику у сирійському

конфлікт. Посилаючись на дані американської розвідки, газета New York Times

повідомила у вівторок, що Суровікін заздалегідь знав про заколот і що

російська влада перевіряє його на причетність до нього. Кремль у середу не надав великого значення публікації, заявивши, що

після заколоту з’явиться багато спекуляцій та чуток. Представники США заявили Reuters у середу, що Суровікін раніше

підтримував Пригожина, але західна розвідка не може з упевненістю

сказав, чи допомагав він заколоту. Російськомовна версія газети Moscow Times та один військовий блогер

повідомили про арешт Суровікіна, в той час як інші воєнкори, які мають

велику аудиторію в Росії заявили, що його та інших

високопоставлених офіцерів допитує ФСБ, щоб упевнитися в їх

лояльності. Reuters не може встановити, чи був Суровікін заарештований чи проходить

перевірку на благонадійність разом з іншими в рамках стандартних

процедур. Дочка Суровікіна Вероніка заявила, що з її батьком «все гаразд». Вона заявила російському виданню «База», що з ним нічого не трапилося

і що він на роботі. Вероніка Суровікіна зазначила, що її батько не з’являвся у ЗМІ та не

робив заяв на щоденній основі, і тому все йде як завжди.