Російські генерали зникли з поля зору

Глава Генштабу та заступник командувача російськими силами в Україні не з’являлися на публіці після спроби заколоту «Групи Вагнера»

Найвищі російські генерали зникли з поля зору

громадськості після невдалого заколоту найманської «Групи

Вагнера», спрямованого зміну вищого керівництва.

За непідтвердженими повідомленнями, принаймні одного з них було заарештовано.

Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов не з’являвся на публіці

або на державному телебаченні з моменту перерваного заколоту в

суботу, коли лідер найманців Євген Пригожин вимагав видачі

Герасимова. Він не згадувався у прес-релізах Міністерства оборони з 9

червня.

67-річний Герасимов є командувачем російських бойових.

діями в Україні, а також, за даними деяких західних військових

аналітиків, власником одного з трьох російських ядерних

валізок».

Зник з поля зору і заступник командувача російськими силами

Україні генерал Сергій Суровікін, прозваний російською пресою

«Генерал Армагеддон» за свою агресивну тактику у сирійському

конфлікт.

Посилаючись на дані американської розвідки, газета New York Times

повідомила у вівторок, що Суровікін заздалегідь знав про заколот і що

російська влада перевіряє його на причетність до нього.

Кремль у середу не надав великого значення публікації, заявивши, що

після заколоту з’явиться багато спекуляцій та чуток.

Представники США заявили Reuters у середу, що Суровікін раніше

підтримував Пригожина, але західна розвідка не може з упевненістю

сказав, чи допомагав він заколоту.

Російськомовна версія газети Moscow Times та один військовий блогер

повідомили про арешт Суровікіна, в той час як інші воєнкори, які мають

велику аудиторію в Росії заявили, що його та інших

високопоставлених офіцерів допитує ФСБ, щоб упевнитися в їх

лояльності.

Reuters не може встановити, чи був Суровікін заарештований чи проходить

перевірку на благонадійність разом з іншими в рамках стандартних

процедур.

Дочка Суровікіна Вероніка заявила, що з її батьком «все гаразд».

Вона заявила російському виданню «База», що з ним нічого не трапилося

і що він на роботі.

Вероніка Суровікіна зазначила, що її батько не з’являвся у ЗМІ та не

робив заяв на щоденній основі, і тому все йде як завжди.