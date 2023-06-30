Прогноз погоди на вихідні 1–2 липня: тепло, місцями дощі з грозами

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у багатьох регіонах країни буде похмурою, з дощами та грозами. При цьому скрізь буде тепло, а в деякі області прийде справжня липнева спека.

Погода в суботу 1 липня

У суботу на Одещині та в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території очікується мінлива хмарність без опадів, тому сміливо плануйте пікнік або екскурсію містом.

У більшості регіонів очікується +26…+28 °С. Трохи прохолодніше буде в Луганській, Львівській, Волинській та Рівненській областях — +23…+25 °С. А на мешканців Миколаївської та Кіровоградської областей очікує +30 °С.

Погода в неділю 2 липня

До кінця тижня задощить практично по всій країні. Але в більшості регіонів дощі будуть короткочасними і не зіпсують недільних планів.

Температура повітря у Львівській, Луганській та Волинській областях становитиме +23…+25 °С, у решті регіонів — +26…+28 °С.

Погода в понеділок 3 липня

Новий тиждень на заході та півночі країни розпочнеться із сонячної погоди за температури повітря +23…+25 °С. А ось схід, центр та південь накриють помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому погода на початку тижня тут буде теплою, а подекуди спекотною. Так, у центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть +24…+26 °С, в Запоріжжі, на півдні та південному сході — +30…+32 °С. Щоб якомога довше зберегти красу та молодість шкіри, регулярно використовуйте косметику з SPF 50 та вище.

Триває цвітіння трав

Нагадуємо алергікам: по всій Україні відзначається висока концентрація пилку лучних трав у повітрі. Радимо щодня проводити вологе прибирання, мити голову після прогулянок на природі та замислитися про придбання очищувача повітря — він допоможе не лише захистити будинок від алергенів, а й підтримає оптимальний рівень вологості.

Не додавайте роботи пожежникам!

1–2 липня у Черкаській, Херсонській, Тернопільській, Вінницькій, Миколаївській та Запорізькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пам’ятайте про відповідальну поведінку на природі!

Народні прикмети та вірування

На Ярила, 1 липня, слов’яни вмивалися росою та робили важливі покупки. Захід у рожевих тонах віщував спеку, а велика кількість жаб поблизу водойм — дощі.

Якщо 2 липня, на Зосиму, вранці йшов дощ, очікували, що й уся друга половина літа буде дощовою. А якщо бджоли цього дня повзали по землі, готувалися до похолодання.