Пентагон: принятия решения по поставкам ракет ATACMS Украине в ближайшее время не ожидается

В четверг Пентагон заявил, что ему ничего не известно о скором решении по вопросу о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Это заявление прозвучало после сообщения издания The Wall Street Journal о том, что Вашингтон рассматривает предоставление этих ракет Киеву в ближайшее время.

Киев давно стремится получить тактические ракетные комплексы ATACMS, дальность действия которой составляет 185 миль (297 км), утверждая, что эти ракеты помогут ему наносить удары по российским войскам, находящимся далеко за линией фронта.

«Мне нечего сообщить относительно ATACMS, и… я не знаю о каких-либо ближайших решениях, касающихся ATACMS», – заявил на пресс-брифинге представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Напомним, что США неоднократно официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России.

Украина не раз говорила, что в обмен на поставку современных вооружений, в частности ракет ATACMS и истребителей, готова отказаться от их применения по целям на территории России.

Представители Белого дома также заявляли, что США будут «очень осторожно» обсуждать с Киевом поставки истребителей F16.