Окупанти почали залишати ЗАЕС − розвідка

За інформацією Головного управління розвідки, російські окупанти розпочали поступово покидати Запорізьку атомну станцію. За даними розвідки, троє співробітників «Росатому», що керували діями російського контингенту, вже покинули станцію. Українські працівники, які підписали контракт з «Росатомом», також отримали вказівку про евакуацію до 5 липня. Рекомендується виїжджати на тимчасово окуповану територію Криму.

Серед тих, хто вже виїхав на півострів, згадують начальницю юридичного відділу Манцурову, головного інспектора Штатського та заступника керівника станції із забезпечення Губарева. За даними Головного управління розвідки, кількість військових патрулів на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику Енергодарі поступово зменшується.

Одночасно російські окупанти наказали залишаючомуся персоналу на станції «звинувачувати Україну» у разі будь-яких аварійних ситуацій, як підкреслює розвідка.