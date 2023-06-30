Нам дуже треба снаряди і F-16 − Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов’язково винищувачі F-16, щоб також мати перевагу у повітрі.

Джерело: Залужний в інтерв’ю The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що на своєму командному пункті Залужний має екран, який показує йому все, що знаходиться в повітрі в будь-який момент − це і авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах.

«Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?.

Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали: «Ви здуріли?». Але на це питання: «Ні, ні»».

Винищувачі потрібні зокрема для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією і тимчасово окупованим Кримом, який окупанти створили на півдні України. Розрив цього зв’язку завдав би значного удару по здатності Росії поповнювати свої війська.

Видання нагадує, що напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, в тому числі німецькі «Леопарди» та бойові машини піхоти

Ці танки і бойові машини дебютували на полі бою, коли почався контрнаступ на початку цього місяця. Але Залужний визнав, що кілька з них вже знищено.

«Ми отримали «Леопард» не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А «Леопард» на полі бою − це не «Леопард», а мішень».

Саме тому, за його словами Україна потребує авіації і більше снарядів. Про потреби ЗСУ Залужний говорить зокрема з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«У нас є домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: «Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце».

За словами головнокомандувача ЗСУ, Міллі розділяє усі його побоювання.

«Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення приймається, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей − дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято», − підсумував Залужний.