ФСБ доручили ліквідувати Пригожина

Кирило Буданов, очільник ГУР МО (Головне управління розвідки Міністерства оборони), вважає, що російська ФСБ отримала завдання ліквідувати Євгенія Пригожина, ватажка приватної військової компанії «ПВК Вагнер», після спроби заколоту. Він зазначив, що неможливо говорити про серйозний вплив «ПВК Вагнер» на війну Росії проти України через короткотривалість цих подій.

Однак він підкреслив, що завдано певну шкоду Військово-космічним силам РФ і не очікується поява «ПВК Вагнер» в Україні як окремого суб’єкта, що здійснює власні операції. Буданов також стверджує, що розроблення та виконання завдання щодо вбивства Пригожина покладено на ФСБ, але чи будуть вони успішними в цьому — час покаже. Він наголошує, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, є корисними для України.