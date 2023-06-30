Экоактивистка Грета Тунберг в Киеве встретилась с Владимиром Зеленским

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Об этом 29 июня сообщил, в частности, офис украинского лидера.

Зеленский поблагодарил членов группы за визит и рассказал о «катастрофических последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС». «Президент отметил, что в результате катастрофы погибли многие люди в оккупированных российскими войсками населенных пунктах, где россияне вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий», – говорится в сообщении.

Грета Тунберг, комментируя ранее разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции, назвала произошедшее экоцидом и следствием неспровоцированной агрессии России против Украины. В ходе поездки она, как отмечается, пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к обсуждению возникших в результате войны проблем и вызовов для окружающей среды.

В посетившую с визитом Украину рабочую экологическую группу помимо Тунберг входят бывший глава правительства и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала, президент Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон, говорится в публикации Украинской службы Радио Свобода.

Одновременно 29 июня сообщается о поездке в Украину бывшего вице-президента США Майка Пенса, объявившего о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома от Республиканской партии на выборах в 2024 году. В отличие от экс-президента США Дональда Трампа, при котором Пенс занимал должность вице-президента и который также намерен побороться за новый срок на посту главы государства, Пенс считается жёстким критиком российского президента Владимира Путина и выступает за дальнейшую решительную поддержку Украины в связи с российским вторжением. Пенс стал первым претендентом на пост президента США от республиканцев, который встретился с Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании, пишет Reuters.

Территория Каховской ГЭС находится под контролем российской армии. Разрушение плотины станции произошло в ночь на 6 июня. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве объекта. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции. В результате наводнения были затоплены расположенные по обоим берегам Днепра населённые пункты. По предварительным данным украинских властей, ущерб от разрушения ГЭС составляет не менее полутора миллиардов долларов. Экологический ущерб оценить пока невозможно.

На подконтрольной Украине правой части Херсонской области, по последним данным, погибли более 20 человек. На оккупированной Россией части региона погибшими считаются 46 человек. Несколько десятков человек по обоим берегам Днепра числятся пропавшими без вести. Реальное число пострадавших может быть больше.