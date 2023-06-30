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Чехия ввела запрет на участие россиян в соревнованиях на территории страны

Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину

Власти Чехии ввели запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях на территории страны, сообщает портал Sports.ru.

В пресс-релизе правительства Чехии говорится, что кабинет министров согласился «запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики». Кроме того и чешским спортсменам запретили участвовать в любых соревнованиях на территории России.

Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборные и клубы.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до своих соревнований в нейтральном статусе, при условии, если они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией. Это решение вызвало резкую критику в Украине и ряде других стран, осуждающих российскую военную агрессию.

30 июня, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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