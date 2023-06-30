«Академія відьмочок» — кіно на вихідні

Наша традиційна рубрика «Що подивитись на вихідних» від Катрусиного кінозалу.

Давайте нарешті вже щось дитяче. Сьогодні в нас легка японська анімація для дітей від 5 до 12 років «Академія відьмочок» від молодого (відносно) аніматора Йо Йосінарі

Little Witch Academia — це проект, створений за допомоги щорічного гранту уряду Японіїї, направленого на підтримку молодих та перспективних аніматорів.

Йо Йосінарі ще зірок з неба не хапає, та робота має чудовий авторський стиль й сюжет, що дуже заходить для дітей молодшого віку.

В мене донька ледь швабру не зламала, літаючи по хаті після перегляду.

Я даю 9/10 (в основному за деяке провисання в серіях сюжету). Та в цілому діткам воно подобається . Такий собі «гаррі поттер», але зі здоровим гумором й прикольчиками.

Рекомендую для сімейного перегляду. Не відірветесь — «поттер» буде здаватися нуднуватим.

Віталій Рождаєв