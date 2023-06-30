Тепловізори AGM для військових операцій: Забезпечте ефективність та безпеку Передислокація вагнерівців до Білорусі не сприяє стабільності — США » 560 окупантів і 11 ворожих артсистем знищили за минулу добу ЗСУ Втрати Росії у війні проти України сягнули 228 340 військових, 4 041 танк, 7 863 ББМ. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,

танків − 4 041 (+3) од,

бойових броньованих машин − 7 863 (+6) од,

артилерійських систем − 4 127 (+11) од,

РСЗВ − 630 (+3) од,

засобів ППО − 389 (+1) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 519 (+6) од,

крилатих ракет − 1 261 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 785 (+5) од,

спеціальної техніки − 569 (+0) од.