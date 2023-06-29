Російські пропагандисти заявили про арешт генерала Суровікіна Байден отметит Курбан-байрам с мусульманскими лидерами » Українські воїни за добу знищили 680 росіян Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 227,7 тис. військових, 4038 танків, 315 літаків і 3513 дронів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 29 червня 2023 року РФ втратила на війні в Україні: особового складу ‒ близько 227 780 (+680) осіб,

танків ‒ 4038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,

артилерійських систем – 4116 (+27) од,

РСЗВ – 627 (+0) од,

засобів ППО ‒ 388 (+1) од,

літаків – 315 (+1) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),

крилатих ракет ‒ 1261 (+0),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 569 (+6). Військові уточнюють остаточні втрати противника.