Українські воїни за добу знищили 680 росіян

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 29 червня 2023 року РФ втратила на війні в Україні:
- особового складу ‒ близько 227 780 (+680) осіб,
- танків ‒ 4038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
- артилерійських систем – 4116 (+27) од,
- РСЗВ – 627 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 388 (+1) од,
- літаків – 315 (+1) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 569 (+6).
Військові уточнюють остаточні втрати противника.
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