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Українські воїни за добу знищили 680 росіян

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 29 червня 2023 року РФ втратила на війні в Україні:

  • особового складу ‒ близько 227 780 (+680) осіб,
  • танків ‒ 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4116 (+27) од,
  • РСЗВ – 627 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 388 (+1) од,
  • літаків – 315 (+1) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1261 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 569 (+6).

Військові уточнюють остаточні втрати противника.

29 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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