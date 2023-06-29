У США припускають, що «червоні лінії» Путіна є гнучкішими

Після замаху в Росії американські посадовці мають підозри, що «червоні лінії», встановлені Володимиром Путіним, можуть бути більш гнучкими, ніж раніше вважалося. Це стосується його позиції щодо постачання зброї Україні.

Згідно з інформацією Politico, американські посадовці вважають, що однією з причин, які спонукали Путіна до укладання угоди з Пригожиним, було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії. Це приводить деяких думати про те, чи можуть Сполучені Штати розглядати можливість постачання Україні смертоносної зброї з більшою дальністю дії, включаючи F-16.

Деякі особи, ознайомлені з обговореннями, вважають, що червона лінія Путіна може бути менш жорсткою, ніж раніше вважалося, і він може утриматися від ескалації, збоячись розширення конфлікту. Однак вони наголошують, що жодного рішення ще не було прийнято.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання, чи може хаос в російській армії спонукати Україну до контрнаступу, заявивши, що існує певна можливість. Однак він додав, що американські посадовці все ще очікують подальшого розвитку ситуації.