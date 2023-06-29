У Рівному в підпільній типографії виготовляли фальшиві паспорти для «легалізації» росіян в Україні та ЄС

Про це повідомили на сторінці СБУ, передає «Еспресо.Захід«.

За даними спецслужби, незаконну діяльність організував мешканець Києва. Підпільну типографію він облаштував у спеціально орендованій квартирі в Рівному. Там розмістив обладнання для друку бланків та нанесення голографічних зображень.

«Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.