США розпочинають підготовку до свого 250-річчя

Офіційний старт буде дано у День незалежності 4 липня, за три роки до ювілею

До 250-річчя США залишилося три роки, але святкові заходи вже розпочинаються.

Офіційний старт буде дано 4 липня на матчі Головної ліги бейсболу

(Major League Baseball) у Мілуокі. Організація, яка очолює

ювілейну кампанію, America250, запропонує американцям поділитися

історіями про те, що країна означає для них.

Країна рухається до ювілею, розколота в політичному плані.

Американці розходяться у думках про те, як ставитися до штурму

Капітолію 6 січня 2021 року і чи був президент Джо Байден обраний

законно. Навіть питання про те, куди ходити за покупками чи якесь пиво

пити тепер може мати політичний підтекст.

Перш ніж США відзначать 250 років від дня заснування, їм доведеться пережити

президентські вибори 2024 року, які обіцяють викликати так само

серйозні розбіжності, як і дві попередні кампанії.

Непроста обстановка передувала і 200-річному ювілею країни 1976 року

році, який відзначався через два роки після того, як Річард Ніксон

подав у відставку з посади президента щодо Уотергейтського скандалу.

Тоді ж країна ще відчувала конвульсії у зв’язку із закінченням

В’єтнамська війна. Урочистості передувало десятиліття, протягом

якого було вбито президента Джона Кеннеді, його брата сенатора Роберта

Кеннеді та Мартін Лютер Кінг.

Однак глава America250, колишній скарбник США Розі Ріос, зберігає теплі

спогади про ті урочистості. Тоді їй було 11 років. По чорно-білому

телевізору вона дивилася, як старомодні вітрильники збираються в

гаванях Бостона та Нью-Йорка. Вона відвідала національну виставку «Потяг

свободи», коли вона приїхала до Окленду. І, звичайно, вона згадує

феєрверки.

«Того вечора я пишалася, що я американка, і я хочу, щоб мої діти

відчували те саме», – заявила Ріос в інтерв’ю.

Вона сподівається, що урочистості 2026 року матимуть такий самий ефект,

незалежно від внутрішньополітичної боротьби.

«Я вважаю, що ми досягнемо успіху, якщо якнайбільше американців

відчують, що це країна можливостей», – заявила Ріос.

Захід 4 липня стане офіційним початком підготовки до ювілейних урочистостей.

Непартійна організація America250 була створена рішенням Конгресу

2016 року для координації ювілейних урочистостей. Вона вже залучила до

як партнерів додаток Nextdoor, що зв’язує користувачів з

людьми, які мешкають поблизу, та Асоціацію молодих християнок (YWCA).

«У нас, звичайно, є свої ідеї, – сказала Ріос, – але ми хотіли б

почути ідеї від школярів та студентів. Ми хотіли б почути ідеї з

всіх куточків країни».

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