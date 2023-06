The Kremlin has problems with the Putin’s authority after Wagner rebellion. Here’s what else you should know На Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили ініціативу й ведуть наступ широким фронтом » Швейцарія заблокувала реекспорт танків Leopard 1 для України Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні. За повідомленням швейцарського Уряду Федеральна рада країри у середу, 28 червня, відхилила запит компанії Ruag SA щодо 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет. Ці танки нині зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу. “Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету”, – пояснили у заяві.