Російські пропагандисти заявили про арешт генерала Суровікіна

За інформацією російських пропагандистів та видання The Moscow Times, з посиланням на джерела, близькі до Міноборони РФ, можливо заарештували генерала Сергія Суровікіна, командувача Повітряно-космічними військами Росії та заступника командувача російських військ в Україні. Цей арешт став можливим після невдачного заколоту, в якому брав участь фінансист Повітряно-космічних військ РФ Євген Пригожин.

Повідомлення про можливий арешт Суровікіна спочатку з’явилося в telegram-каналі блогера-пропагандиста Володимира Романова. Згідно з його інформацією, Суровікіна затримали 25 червня, одразу після заколоту, в якому брали участь бійці Вагнерівської групи. Романов стверджував, що Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортово». Інші провоєнні російські телеграм-канали також повідомляли про арешт генерала. Однак, деякі джерела стверджують, що Суровікін не був арештований, а лише надавав пояснення щодо заколоту.

За даними одного джерела The Moscow Times: «Влада не була задоволена його поведінкою. Більше я не можу сказати».

Інше джерело зауважило: «У контексті Пригожина, ймовірно, Суровікін обрав його бік під час заколоту, і тому його затримали». На запитання про місцезнаходження генерала журналістам відповіли: «Навіть наші внутрішні канали не коментують цю інформацію».

Джерела не з’ясували, чи був Суровікін в курсі заколоту Пригожина.