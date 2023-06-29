Краматорськ: російському шпигуну пред’явлено звинувачення у смертельному ударі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передбачуваному російському агенту, причетному до теракту в Краматорську, буде звинувачено у державній зраді.

За його словами, ті, хто допомагає Росії знищувати життя, заслуговують на «максимальне покарання».

Дванадцять людей, у тому числі троє підлітків, загинули у вівторок внаслідок ракетного удару по популярному ресторану.

Україна заявила, що чоловік, мешканець Краматорська, відправив відеозапис ресторану російським військовим за кілька годин до того, як його було знищено.

Серед загиблих 14-річні сестри-близнюки Юлія та Ганна Аксенченко та 17-річна дівчина.

«Російські ракети зупинили биття сердець двох ангелів», — йдеться в повідомленні відділу освіти Краматорської міськради.

Щонайменше 60 людей зазнали поранень, у тому числі громадяни Колумбії та відомий український письменник.

У середу українські спецслужби опублікували фотографію затриманого місцевого жителя, назвавши його російським агентом.

Виступаючи у своєму нічному зверненні, Зеленський пояснив, що служби безпеки країни працювали разом із поліцейським спецназом, щоб затримати підозрюваного, якому може загрожувати довічне ув’язнення.

У середу екстрені служби повідомили, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Краматорськ, місто на сході Донецької області, знаходиться під контролем України, але недалеко від окупованих Росією частин країни.

У квітні минулого року внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу міста загинуло понад 50 людей, ще більше зазнали поранень.

Вітальня Ria, яка цього разу стала мішенню, була популярним місцем, де регулярно приймали іноземних журналістів, волонтерів та українських солдатів, які відпочивають від довколишньої лінії фронту.

Влада Краматорська назвала двох жертв учорашнього нападу 14-річними близнюками Юлією та Ганною Аксенченко.

Серхіо Харамільо Каро, колишній учасник мирних переговорів у Колумбії, розповів Бі-бі-сі, що сидів у ресторані, коли він зазнав нападу у вівторок увечері, але отримав лише незначні травми.

Пан Харамільо Каро описав моменти, що йшли за вибухом, сказавши, що він бачив «частки, що рухаються в уповільненому темпі», намагаючись зрозуміти, що відбувається.

провідна українська письменниця, що сидить з ними, особистість якої не розголошується, перебуває в критичному стані і «бореться за життя».

«Будь ласка, помоліться за неї», — сказав Харамільо Каро.

BBC