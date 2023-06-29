Премьер Эстонии анонсировала «сюрприз» по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала «сюрприз» по поводу членства Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает — это НАТО. Но я не хочу как-то испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала Каллас.

В свою очередь Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по присоединению Украины к НАТО.

«Пока рано предсказывать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции относительно того, как ответить на ожидания Украины относительно членства», — отметил генсек.