Після бунту «Вагнера» з’явилася нова небезпека на східному фланзі НАТО

Спікери парламентів Латвії, Литви та Естонії висловили своє становище щодо нещодавнього заколоту, пов’язаного з приватною військовою компанією «Вагнер» і заявили, що цей інцидент підтверджує непередбачуваність ситуації в Росії. Згідно з їхньою спільною заявою, поява бойовиків «Вагнера» в Білорусі може спричинити ще більшу нестабільність на східних кордонах НАТО та ЄС.

Вони вважають, що хоча заколот «Вагнера» є внутрішньою справою Росії, це ще одна ознака непередбачуваності в діях РФ. У зв’язку з цим, спікери закликають посилити колективну оборону та безпеку на кордонах східного крила НАТО. Вони очікують, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть прийняті конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Також спікери засуджують режим Лукашенка в Білорусі і підтримку Росією війни проти України. Вони вважають неприйнятним надання притулку бойовикам «Вагнера» з боку Білорусі та вимагають подальшого посилення санкцій проти Білорусі. Крім того, вони закликають Євросоюз включити «Вагнер» до списку осіб і формувань, пов’язаних з терористичними актами, зокрема через насильство та дестабілізацію ситуації, що відбуваються в Африці та інших регіонах світу.