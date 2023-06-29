На Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили ініціативу й ведуть наступ широким фронтом

Сили української оборони на напрямку Бахмут зуміли взяти перевагу в стратегічній ініціативі та розпочали широкомасштабну наступальну операцію. У той же час, на напрямку Бердянськ, українські військові продовжують просуватися вперед на відстань 1300 метрів.

Згідно з повідомленням Генштабу Збройних Сил України та заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в районі Бахмута відбуваються жваві бої та силовий тиск на противника, що змушує його відступати зі своїх позицій.

Українські військові на Бахмутському напрямку забезпечили собі стратегічну перевагу та активно проводять наступальні дії на широкому фронті. Збройні сили України забезпечують контроль над досягнутими фронтовими лініями, хоча ворог ставлять жорсткий опір, і тривають важкі бої.

«Так, на напрямку Рівнопіль — Володине був досягнутий частковий успіх, ми закріпилися на досягнутих рубежах, наносячи вогневі удари з артилерії по виявлених цілях противника та ведучи контрбатарейну боротьбу», — зазначено у звіті.

З іншого боку, російські окупанти продовжують проявляти «жорсткий» опір і зазнають великих втрат у власному особовому складі, озброєнні та техніці.

На напрямку Кліщіївки українські військові загалом просунулися на 1200 метрів, а на напрямку Курдюмівки — на 1500 метрів.