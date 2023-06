Madonna’s family spoke about her illness Премьер Эстонии анонсировала «сюрприз» по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе » Мадонна відклала гастролі. Співачка у реанімації Мадонна відклала своє світове турне після того, як її доставили у відділення інтенсивної терапії із серйозною бактеріальною інфекцією. За словами її менеджера, інфекція була «серйозною», через що зірка провела «кілька днів у реанімації». Він додав, що очікується повне одужання. У своїй заяві Гай Осірі сказав, що стан здоров’я Мадонни покращується, але вона все ще перебуває під медичним наглядом. Наступного місяця 64-річна Мадонна мала розпочати тур на честь 40-річчя виходу свого першого проривного синглу Holiday. Ікона попмузики лікується у Нью-Йорку, повідомляють американські ЗМІ. Новий тур Мадонни під назвою Celebration Tour стане поверненням співачки на арени та стадіони після її експериментальних театральних шоу Madame X у 2019 та 2020 роках. Деякі з тих виступів скасували через травми коліна та стегна зірки. «Вибачте, що мені довелося скасувати сьогоднішній вечір, — написала зірка в Instagram після скасування виступу в Лісабоні в 2020 році, — але я повинна прислухатися до свого тіла і відпочивати!» Останній тур Мадонни мав початися у Ванкувері в Канаді 15 липня і завершитися 30 січня в Мехіко. Але 24 червня менеджер співачки повідомив, що вона потрапила у лікарню і графік турне призупинено. Європейська частина туру мала початися 14 жовтня на лондонській арені O2. Оголошуючи тур у січні цього року, Мадонна сказала фанам: «Я сподіваюсь включити в концерти якомога більше пісень і подарувати своїм шанувальникам шоу, на яке вони чекали». Найбільші хіти Мадонни охоплюють кілька десятиліть. Серед них — The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) і Hung Up (2005) і це лише мала частина. У 2009 році поп діву внесли до Книгою рекордів Гіннесса за найкасовіший музичний тур після завершення турне Sticky & Sweet Tour. У списку найбагатших жінок США, які самі досягли успіху, укладеному Forbes, Мадонна посіла 45 місце. Її статки складають 580 мільйонів доларів, співачка заявила, що приблизно 1,2 мільярда доларів вона заробила на гастролях. У неї шестеро дітей. Минулого тижня вона опублікувала пост для своїх 18,9 мільйона підписників в інстаграмі, в якому привітала своїх 10-річних дочок-близнючок із закінченням початкової школи. Мадонна Луїза Чікконе виросла в місті Детройт у штаті Мічиган. У 1978 році вона переїхала до Нью-Йорка, щоб продовжити кар’єру в танцях і музиці. Раніше цього року її старший брат Ентоні Чікконе помер у віці 66 років, він страждав на алкоголізм і був безхатьком.